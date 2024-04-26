İsrail, Refah kentine saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye başlayacak

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KUDÜS, 26 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara saldırısı öncesinde kentteki sivilleri tahliye etmeye "yakında" başlaması bekleniyor.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin Perşembe günkü haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun nihai onayını bekleyen tahliye "yakında" başlayacak.

Ülkenin savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi Perşembe günü sabah saatlerinde, önceleri İsrail'in durmaksızın devam eden bombardımanlarına karşı "güvenli bölge" olarak görülen ve yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine olası saldırıyı görüşmek üzere toplandı.

Bakanlar ayrıca Gazze'de tutulan 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkesin ilerletilmesine yönelik yeni girişimleri de görüştü.

Netanyahu, Mart ayı sonlarında saldırı planlarını onayladığını açıklamıştı. Ancak nihai uygulama emri halen beklemede.

Birleşmiş Milletler ise Refah kentine düzenlenecek herhangi bir kara harekatının siviller açısından feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.