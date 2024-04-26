İsrail, Refah kentine saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Refah kentine saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye başlayacak

İsrail'in Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara saldırısı öncesinde kentteki sivilleri tahliye etmeye "yakında" başlaması bekleniyor. İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun nihai onayını bekleyen tahliye "yakında" başlayacak. Birleşmiş Milletler ise Refah kentine düzenlenecek herhangi bir kara harekatının siviller açısından feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

26.04.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDÜS, 26 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara saldırısı öncesinde kentteki sivilleri tahliye etmeye "yakında" başlaması bekleniyor.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin Perşembe günkü haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun nihai onayını bekleyen tahliye "yakında" başlayacak.

Ülkenin savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi Perşembe günü sabah saatlerinde, önceleri İsrail'in durmaksızın devam eden bombardımanlarına karşı "güvenli bölge" olarak görülen ve yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine olası saldırıyı görüşmek üzere toplandı.

Bakanlar ayrıca Gazze'de tutulan 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkesin ilerletilmesine yönelik yeni girişimleri de görüştü.

Netanyahu, Mart ayı sonlarında saldırı planlarını onayladığını açıklamıştı. Ancak nihai uygulama emri halen beklemede.

Birleşmiş Milletler ise Refah kentine düzenlenecek herhangi bir kara harekatının siviller açısından feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Refah kentine saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Refah kentine saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement