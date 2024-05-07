İsrail, Gazze\'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdi

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İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada bulundu.

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.