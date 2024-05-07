İsrail, Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdi

İsrail, Gazze\'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdi

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu. İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişleri tamamen durduruldu.

07.05.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada bulundu.

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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