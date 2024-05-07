İsrail, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

İsrail, Gazze\'nin Refah Sınır Kapısı\'nı kapatıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, bu durumun Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geldiğini ve insani operasyonlar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtmiştir.

07.05.2024 12:49
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldığını bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Refah Sınır Kapısı şu anda İsrail ordusunun kontrolünde ve iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişlerine kapatıldı." ifadelerini kullanan Laerke, şu anda BM'nin Refah Sınır Kapısı'nda fiziki bir varlığının bulunmadığını ifade etti.

Laerke, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan da geçiş yapılmadığını belirterek, "Bu, şu anda Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geliyor." dedi.

İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ile Refah'a yönelik kara saldırısının siviller ve Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlar için ne anlama geldiğine ilişkin tüm uyarıları görmezden geldiğini vurgulayan Laerke, Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olmadığından araçlar, iletişim ekipmanları ve jeneratörlerin tehlike altında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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