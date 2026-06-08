İsrail Gazze'nin Sınır Kapılarını Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Gazze'nin Sınır Kapılarını Kapatıyor

08.06.2026 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın füze saldırıları sonrası Gazze'deki sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırıların ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıkladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

COGAT ayrıca, kapatmanın Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceğini savunarak, ateşkesin başlangıcından bu yana bölgeye giren gıda miktarının, Birleşmiş Milletler (BM) yöntemlerine göre nüfusun beslenme ihtiyacını önemli ölçüde aştığını öne sürdü.

Ateşkese rağmen süren saldırılar ve abluka yaşam koşullarını ağırlaştırıyor

Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam ve sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sınır kapılarının açılması ile üzerinde uzlaşılan miktarlardaki gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları ve altyapının yeniden inşası için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmediğini belirtiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldüğü, 2 bin 984 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 961'e, yaralı sayısının da 173 bin 92'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'nin Sınır Kapılarını Kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müttefikler arasında casusluk krizi mi Pentagon’dan dikkat çeken adım Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım
Murat Karayalçın “CHP’ye büyük bir tuzak kuruldu“ diyerek çağrı yaptı Murat Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrı yaptı
Karabük’te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Aykut Kocaman’la mı anlaştı Aziz Yıldırım’dan açıklama Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama
Ardahan’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ardahan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

00:37
İran’ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nde alarm
İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm
23:53
İran, İsrail’e fırlattığı füzenin üzerine ’Baal’ figürü ile birlikte bir not yerleştirdi
İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi
23:45
Aziz Yıldırım’ın duygusal anları O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
23:04
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
22:38
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 02:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'nin Sınır Kapılarını Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.