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İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu: 6 ölü - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu: 6 ölü

- İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu: 6 ölü İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okulu hedef alması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi\'nde okulu vurdu: 6 ölü
08.01.2024 - 19:47,
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- İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu: 6 ölü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okulu hedef alması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar ve cansız bedenler, ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanların çektiği eşek arabasıyla Deir El Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayanlara broşür dağıtarak kamptan ayrılmaları ve Deir El Balah kentine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 23 bin 84'e yükseldi.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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