İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı

İsrail, daha önce güvenli ilan ettiği bölgede operasyon düzenleyeceğini duyurarak Filistinlilerin bölgeyi boşaltmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü, Han Yunus şehrinin doğusunda yapılacak operasyon için bölge sakinlerinin tahliyesini çağrısında bulundu. İsrail ordusu daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği bombardımanda 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

22.07.2024 09:41
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

- Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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