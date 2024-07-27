İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail, Gazze\'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce 'güvenli' ilan ettiği bölgede 'operasyon düzenleneceğini' açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce 'güvenli' bölge olarak açıkladığı bazı yerlere 'operasyon düzenleneceğini' ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu. Binlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

27.07.2024 10:57
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu. Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi. Bölgedekilere yollanan SMS ve ses mesajlarıyla duyurulan tahliye emrinde çok şiddetli saldırılar düzenleneceği belirtildi.

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ÇOLUK ÇOCUK YOLA DÜŞTÜLER

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

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DAHA ÖNCE DE GÜVENLİ BÖLGEYİ VURMUŞTU

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

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YALANLARI AYAKTA ALKIŞLANMIŞTI

Öte yandan; İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "sivillerin ölmediğini" ileri sürmüş, 1 saat süren açıklamaları kongre üyeleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Filistinliler için 'güvenli' ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Bu insanlar artık iran azerbeycan suriye arabistan Ülkerine gönderilmeli gazzelilere filistinlilere kapılarını acmalılar bu güne kadar bir yardımlarını duymadık görmedik 2 0 Yanıtla

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