İsrail, Gazze Sınır Kapılarını Kapatma Kararı Aldı
İsrail, Gazze Sınır Kapılarını Kapatma Kararı Aldı

28.02.2026 22:38
İsrail ordusu, İran’ın misillemelerini gerekçe göstererek Gazze'ye tüm kapıları kapattı.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek yayaların sınırlı geçişine açık olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları kapattı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

22:16
22:03
21:57
21:54
21:15
20:44
