İsrail, Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'daki çatışmalarda birer askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 47 yaşındaki başçavuş Shaul Moyal'ın Lübnan'ın güneyinde, 22 yaşındaki çavuş Yahuda Harari'nin ise Gazze'nin kuzeyinde öldüğü belirtildi.
Buna göre, son 72 saatte İsrail, Gazze'de 4, Lübnan'da ise 15 askerini kaybetti.
Lübnan'a karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 34'e yükseldi.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise 771 İsrail askerinin öldüğü duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze ve Lübnan'da Asker Kaybı Yaşadı - Son Dakika
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