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İsrail, Gazze'ye 230 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye 230 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 230 yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Gazze'deki saldırılar devam ederken, ölü sayısı 20 bini aştı ve binlerce kişi kayıp durumda.

İsrail, Gazze\'ye 230 hava saldırısı düzenledi
21.12.2023 - 10:17,
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İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 230 yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Bombalanan yerlerde 6 bin 700 kayıp var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

Saldırılarda öldürülenlerin 8 binden fazlasını çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 52 bin 600 Filistinli yaralandı.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Kaynak: AA
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