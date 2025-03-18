İsrail Gazze'ye Geniş Çaplı Saldırı Başlattı

(ANKARA) - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı" ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, "Siyasi kadroya paralel olarak, IDF ve ISA, Gazze Şeridi'nde Hamas terör örgütüne ait terör hedeflerine yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenliyor" denildi.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, savaşın yeniden başlatılması kararının "Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı defalarca reddetmesi ve ABD elçisi Steve Witkoff ile Katar ve Mısır arabulucularının sunduğu tüm önerileri reddetmesinin ardından" alındığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi, İsrail'in Hamas'a yönelik askeri operasyonunun gücünü artıracağını vurguladı.

Hamas'tan açıklama

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin "ateşkes anlaşmasını bozmaya karar verdiğini" belirterek, bu adımın Gazze'deki kalan rehineleri "bilinmeyen bir kaderle" karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulundu. Hamas, "Arabulucuların Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını ihlal edip bozmaktan tam olarak sorumlu tutmasını talep ediyoruz" dedi.