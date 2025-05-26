İsrail Gazze'ye Hava Saldırılarını Artırdı

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İşgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halk, açlığın ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra artan saldırılarla mücadele ediyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Hava saldırılarında Filistinli gruplara ait noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait evleri, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul ve çadırları hedef aldı.

Saldırılarda vurulan yerler arasında Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu da bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 25 Filistinlinin öldürüldüğünü, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanlarını da yoğunlaştırarak sürdürüyor.