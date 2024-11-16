İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Arcani" ailesinin evini bombaladı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
El-Avde Hastanesi yetkililerinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan "Tebe el-Nuveyri" bölgesinde sivillerin toplandığı bir alanı vurdu.
Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Gazze'ye Saldırdı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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