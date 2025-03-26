İsrail, Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başlattı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başlattı

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak Gazze, Suriye ve Lübnan'da 430 hedefe saldırdı. 830'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

26.03.2025 23:16
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İsrail ordusu, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze, Suriye ve Lübnan'da 430'dan fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Saldırıların yeniden başlamasından bu yana İsrail savaş uçaklarının Gazze, Suriye ve Lübnan'da 430'dan fazla hedefe saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin çoğunun Gazze'de bulunduğu, Suriye'de 18 ve Lübnan'ın güneyi ile iç kesimlerindeki Hizbullah'a ait 40'tan fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta İsrail Hava Kuvvetlerinin 6'sı Yemen'den, 3'ü Lübnan'dan ve 5'i Gazze'den olmak üzere 14 füzeyi imha ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu 3 cephede çatışmaların ne zaman yeniden başladığına dair kesin bir tarih vermedi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

Saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 18 Mart, Güncel, Lübnan, Suriye, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başlattı - Son Dakika

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