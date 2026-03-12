İsrail Gazze'ye Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

İsrail Gazze'ye Saldırılarını Sürdürüyor

12.03.2026 12:31
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik yoğun topçu saldırısı düzenledi.

Gazze'nin çeşitli bölgelerine helikopterlerden yoğun ateş açıldığı belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda ordunun kontrolü altındaki bölgelere hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'nin batısında ise İsrail savaş gemileri, Şati Mülteci Kampı sahili ve balıkçı limanındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının yakınlarına ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgeye iki hava saldırısı düzenlerken, eş zamanlı olarak Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesi topçu ateşine tutuldu.

İsrail saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişi hayatını kaybederken, 1732 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

