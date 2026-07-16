İsrail Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor

İsrail Gazze\'ye Saldırmaya Devam Ediyor
16.07.2026 18:35
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Ateşkesin üzerinden dokuz ay geçmesine rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılara devam ediyor.

İsrail ordusu, dokuz ay önce varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Ateşkesin imzalandığı Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de bin 100'den fazla kişi İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda, Filistinli kaynaklara göre en az beş kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerinin perşembe günü aktardığı bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Tuffah yakınlarında düzenlenen hava saldırısında iki kişi hayatını kaybederken kentin doğusundaki Zeytin mahallesinde İsrail tank ateşi sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdi.

Ayrıca Gazze şehrinin batısında, evsiz kalanlar için kurulan çadır kampına ve güneydeki Han Yunus'ta bir araca yönelik saldırılarda da ölenler olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise olaylarla ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ateşkesten bu yana en yoğun İsrail saldırıları

ABD merkezli, Silahlı Çatışma Yer ve Olay Verileri Projesi (ACLED) isimli gözlem kuruluşu da, İsrail saldırılarında, ateşkesin yürürlüğe girdiği geçen yıl Ekim ayından bu yana görülmeyen bir düzeyde belirgin artış olduğunu bildirdi.

Haziran ayında Hamas ve diğer militan gruplara yönelik, İsrail tarafından 40'tan fazla hava ve İHA saldırısı kaydedildiğini dile getiren ACLED'den Nasır Hıdır, Ekim ayında İsrail'de yapılacak olan parlamento seçimlerine atıfta bulunarak "Muhalefet anketlerde önde giderken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerinde Hamas'a karşı daha sert bir güvenlik çizgisi benimsemesi yönünde iç politik baskı artıyor" dedi.

Yaklaşık dokuz ay önce sağlanan ateşkes her ne kadar Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sona erdirmiş olsa da, İsrail'in nerede ise her gün gerçekleşen saldırılarını durdurmadı.

Ateşkes dönemin bin 100 Filistinli öldürüldü

Filistin sağlık yetkililerinin verilerine göre, Ekim ayından bu yana çoğu sivil bin 100'den fazla Filistinli öldürüldü. İsrail tarafında ise aynı dönemde militan Filistinlilerin saldırıları sonucu dört asker hayatını kaybetti. İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların, kendilerine yapılacak saldırı girişimlerini önlemeye yönelik olduğunu savunuyor.

İsraili le Hamas ve diğer radikal örgütler arasındaki savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük çaplı saldırısıyla başlamıştı. İsrail'e göre bu saldırıda yaklaşık bin 200 kişi öldürüldü.

Ardından başlatılan İsrail askeri harekatında ise, Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin iki milyon nüfusunun neredeyse tamamı Hamas kontrolü altındaki dar bir kıyı şeridinde geçici çadırlarda ya da hasarlı binalarda yaşıyor.

Reuters/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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