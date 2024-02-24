İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail, Gazze\'ye şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda onlarca Filistinli öldü ve yaralandı. Ambulanslar, bombardıman nedeniyle zorluklar yaşıyor.

24.02.2024 12:37
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İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 141. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah, Nusayrat, Ez-Zeytun, Bureyc ve El-Megazi bölgelerindeki evlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı.

Söz konusu bölgelere yönelik devam eden bombardıman nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralılara ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Gazze'nin Sabra, Tel el-Heva ve Ed-Derec mahalleleri de yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı ve onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgeleri de İsrail'in yoğun topçu bombardımanına tanık oldu.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Refah'ın batısındaki El-Mevasi'de yerinden edilenlerin kaldığı barınma merkezleri ve çadırların yakınına da çok sayıda top mermisi attı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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