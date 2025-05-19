İsrail, Gazze\'ye Sınırlı İnsani Yardım İzni Verdi

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engelleyerek insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine Gazze'ye belli miktarda insani yardım girişine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kıtlık krizinin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla halka temel miktarda gıda sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kıtlık krizinin Hamas'a yarayacağı iddia edilen açıklamada, İsrail ordusunun yardımların dağıtımının kontrolünü yapacağı kaydedildi.

İsrail basını, güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Doha'da süren müzakereler ve bölgeye insani yardım girişini görüşmek üzere toplandığını kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin karar, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındı.

Kabine kararının oylama yapılmaksızın alındığı, daha önce böyle bir karar alınırsa hükümeti dağıtmakla tehdit eden aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in itirazlarının göz ardı edildiği ve kararın oylamaya açılması önerilerinin reddedildiği aktarıldı.

Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, "Esirlerimiz tünellerdeyken, Şerit'e giren her türlü insani yardım kesinlikle Hamas'ı besleyecek ve ona oksijen verecektir." iddiasında bulundu, Netanyahu'yu hata yapmakla suçladı.

Öte yandan Walla internet sitesinin haberinde, yardımların 24 Mayıs'a kadar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla sağlanacağı, bu tarihten sonra İsrail'in öncülüğündeki yardım dağıtma planına geçileceği aktarıldı.

ABD'nin İsrail'e baskı yaptığı aktarılmıştı

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım geçişini durdurarak bölgede insani bir felaket yaşanmasına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu dönüşünde Gazze'ye insani yardım girişi konusunda ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanacağını kaydetmişti.

İsrail basını, ABD'nin gerek ateşkes gerekse de insani yardım geçişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yaptığını öne sürmüştü.