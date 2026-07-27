İsrail, Gazze\'ye Uluslararası İstikrar Gücü\'nün Girişini Onayladı

(ANKARA) - ABD tarafından önerilen Barış Kurulu'nun Genel Direktörü Nickolay Mladenov, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Barış Kurulu'na bağlı Uluslararası İstikrar Gücü ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) Gazze Şeridi'ne girişini onayladığını açıkladı.

ABD tarafından önerilen Barış Kurulu Genel Direktörü ve eski Bulgaristan Dışişleri ve Savunma Bakanı Nickolay Mladenov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, "Barış Kurulu"na bağlı uluslararası istikrar güçleri ile kurulun 'Gazze Yönetim Komitesi'nin Gazze Şeridi'ne girişini onayladığını" duyurdu.

Mladenov'un paylaşımı, şu şekilde:

"İsrail'in, BBM Güvenlik Konseyi Kararı 2803'e uygun olarak Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmasını sağlayan adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Gazze'yi istikrara kavuşturma, silahsızlaştırmayı destekleme ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) kapsamındaki etkili Filistin geçici idaresine geçişi mümkün kılma konusunda kararlaştırılan çerçevenin kritik bir parçasıdır. Şimdi odak, arabulucular tarafından sunulan Yol Haritası'nın uygulanmasını da içeren Gazze için 20 Maddelik Plan ile ilerlemeyi sağlamak üzerinedir."

Barış Kurulu'nun sosyal medya hesabından da Mladenov'un paylaşımı alıntılanarak, "Gazze'de barış, refah ve kalkınma teslim etme sürecinde çok önemli bir gelişme. Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze halkı için insani hizmetlerin ölçeklendirilmesi ve yeniden inşada kritik bir rol oynamaktadır. Bu çabalar, önümüzdeki aylarda yeni bir yönetim, güvenlik ve ekonomik fırsat modeli getirmek için somut adımlarla ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.