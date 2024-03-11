İsrail, Gazze'ye yapılan yardım kamyonunu geri çevirdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yapılan yardım kamyonunu geri çevirdi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yapılan yardım kamyonunu geri çevirdiğini ve kritik yardım malzemelerini yasaklı listesine aldığını belirtti. Lazzarini, Gazze'deki nüfusun hayatta kalmasının insani yardıma bağlı olduğunu vurgulayarak, yardım malzemelerinin geçiş izni ile teslimatının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

11.03.2024 23:33  Güncelleme: 23:34
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye giden yardım dolu bir kamyonu geri çevirdiğini ve aralarında solunum cihazı ve kanser ilaçlarının da olduğu kritik yardım malzemelerini yasaklı listesine aldığını belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki krize ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki bütün nüfusun hayatta kalmasının insani yardım desteğine bağlı olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Çok az şey (Gazze'ye) geliyor ve kısıtlamalar artıyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'ye gidecek yardım yüklü bir kamyonun, çocukların sağlık çantalarında kullanılan makasları içerdiği için geri çevrildiğinin altını çizerek, "Tıbbi makaslar, İsrailli yetkililerin ikili kullanım olarak sınıflandırdığı uzun yasaklı ürünler listesine eklendi." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu listede temel ve hayat kurtarıcı ürünlerin de yer aldığını vurgulayan Lazzarini, bunlar arasında anestetikler, güneş ışığı cihazı, oksijen tüpleri, solunum cihazı, su temizleme tabletleri, kanser ilaçları ve doğum kitlerinin yer aldığını kaydetti.

Lazzarini, insani yardım malzemelerinin geçiş izni ile temel ve kritik malzemelerin teslimatının kolaylaştırılması ve hızlandırılması gerektiği çağrısında bulunarak, "(Gazze'deki) 2 milyon insanın yaşamı buna bağlı, kaybedilecek zaman yok." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yapılan yardım kamyonunu geri çevirdi - Son Dakika

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