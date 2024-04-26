İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer iskele inşa ediyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer iskele inşa ediyor

İsrail ordusu, Filistin'in kuşatma altındaki bölgesine acil ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze açıklarında bir yüzer iskelenin inşasına başladığını duyurdu. İsrail kuvvetleri, insani yardımların denizden ulaştırılması için geçici bir yüzer iskele oluşturacak ve güvenlik ve lojistik destek sağlayacak.

26.04.2024 11:26
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KUDÜS, 26 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Filistin'in kuşatma altındaki bölgesine acil ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze açıklarında bir yüzer iskelenin inşasına başlandığını duyurdu.

İsrail ordusundan Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Merkez Komutanlığı tarafından yönetilen ve Kıyı Ötesi Ortak Lojistik adı verilen girişimle, insani yardımların Gazze'ye denizden ulaştırılması için geçici bir yüzer iskele oluşturulacak.

İsrail kuvvetleri, ordu açıklamasına göre "Gazze'ye insani yardım akışını artırmak için gelişmiş bir gemiden kıyıya dağıtım sistemi oluşturacak" olan bu girişim için "güvenlik ve lojistik destek" sağlayacak.

Pentagon da inşaatın başladığını doğruladı. Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD ordusuna ait gemilerin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını teyit edebilirim" dedi.

2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden abluka uygulayan İsrail, iskelenin kalıcı değil geçici bir tesis olması yönünde ısrar ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer iskele inşa ediyor - Son Dakika

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