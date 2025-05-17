İsrail Gazze'ye Yoğun Saldırı Başlattı

- İsrail ordusu, kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlattı

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde stratejik bölgelerin ele geçirilmesi amacıyla yoğun saldırılara başladığını duyurdu. Gece yarısından bu yana en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece yarısı yapılan açıklamada, ordunun stratejik bölgeleri ele geçirmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı başlattığı ve birliklerin harekete geçirildiği duyuruldu. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen büyük çaplı saldırının ilk aşamasının başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının hedeflendiği iddia edildi.

İsrailli yetkililere göre "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen harekat, İsrail ordusunun Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesini, Filistinli sivillerin Gazze Şeridinin güneyine doğru ilerlemesini, Hamas'ın insani yardım malzemelerinin kontrolünü ele geçirmesini önlemesini sağlayacak.

İsrail askerleri Deir el-Belah'a doğru ilerliyor

Filistin medyası, İsrail birliklerinin gece yarısı Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'a doğru ilerlediğini bildirdi. Bu sırada Deir el-Balah'a yoğun topçu atışı ve hava saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Deir al-Balah, İsrail askerlerinin Gazze'de henüz operasyon yapmadığı birkaç bölgesinden biri.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun yoğun saldırıları başlattığını duyurmasının ardından en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.