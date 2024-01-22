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BM: İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engelliyor - Son Dakika
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BM: İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'ye yönelik kritik düzeyde ihtiyaç duyulan insani yardım operasyonlarının genişletilmesinin engellendiğini açıkladı. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı ve sivil altyapı tahrip edildi.

BM: İsrail, Gazze\'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engelliyor
22.01.2024 - 16:53,
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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 2024 yılının ilk 2 haftasında Gazze'ye yönelik kritik düzeyde ihtiyaç duyulan insani yardım operasyonlarının genişletilmesinin engellendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim, İsrail güçleri tarafından engellendi." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 165 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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