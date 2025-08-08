İsrail Gazze'yi İşgal Etme Kararı Aldı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı alması sonra üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Zamir'in Gazze'ye saldırıların büyük oranda yönetildiği Güney Komutanlığı'nda bazı üst düzey komutanlarla bir araya geldiği belirtildi.

Zamir ve üst düzey komutanların Gazze kentinin işgal kararı sonrası durum değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi.

Durum değerlendirme toplantısında Gazze'ye yönelik mevcut saldırıları ve bu saldırıların devamına yönelik planlar ve hazırlıkların ele alındığı kaydedildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgaline ilişkin planı onaylamıştı.