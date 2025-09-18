İsrail Gazze'yi Kuşatmayı 6 Ekim'de Tamamlayacak - Son Dakika
İsrail Gazze'yi Kuşatmayı 6 Ekim'de Tamamlayacak

18.09.2025 12:17
İsrail Ordusu'nun Gazze'deki operasyonlarını genişlettiği, son 24 saatte 99 kişinin öldüğü bildirildi.

(ANKARA) - İsrail medyasında, İsrail Ordusu'nun, Gazze Şehri'nin kuşatma ve işgal sürecinin 6 Ekim'e kadar tamamlanacağı belirtildi. Ordu, Gazze'deki kara operasyonunu genişletirken; Filistin kaynakları, son 24 saatte 99 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise ateşkes ve insani yardım tasarısını bugün oylayacak.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün bir istihbarat yetkilisine dayanarak yaptığı haberde, Gazze Şehri'nin kuşatılması, tamamen işgali ve bölgede yaşayan Filistinlilerin tahliyesinin 6 Ekim'e kadar tamamlanacağını bildirdi. İsrail istihbarat yetkilisi, "Gazze Şehri'nde 7 bin 500 militanın bulunduğunu tahmin ettiğini" söyledi.

Filistinli kaynaklar daha önce İsrail ordusunun Gazze ile iletişimini tamamen kestiğini açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) El Arabiya ve Suusi Arabistan merkezli El Hadath yayın kuruluşları, "İsrail askeri araçlarının Gazze'nin kuzeybatısına doğru ilerlediğini, İsrail Ordusu'nun Şeridin kuzeyindeki bölgelerde tuzaklı robotları patlattığını" aktardı.

Son 24 saatte Gazze'de 99 kişi öldü

Filistin devlet haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin sağlık yetkilileri, "İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 99 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 77'sinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldürüldüğünü" duyurdu.

Yetkililer, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgeleri hedef aldığını, bunlar arasında yerinden edilmiş kişilerin çadırları, evleri ve konut kulelerinin yanı sıra sivillerin toplanma alanları ve yardım bekleyen insanların da bulunduğunu" belirtti.

İsrail, operasyonlarını genişletiyor

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde yaklaşan insani felakete ilişkin uluslararası uyarıların ardından kara harekatını genişletmeye başladı. Ordu, son haftalarda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze Şehri sakinlerine yönelik uyarılarını yoğunlaştırarak, şehri terk etmeleri ve Şeridin güney kesiminde oluşturduğu "insani bölge"ye taşınmaları çağrısında bulundu.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Ordusu, şehrin kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir saldırı başlatmaya hazırlanıyor.

Hamas ise İsrail'in kentteki askeri operasyonlarını genişletmesini, "Gazze halkına karşı yürütülen sistematik soykırım ve etnik temizlik savaşında yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyi, bugün Gazze için oylama yapacak

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ilan edilmesini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını öngören tasarıyı bugün oylayacak. Tasarı, ABD'nin tekrarlanan vetolarına rağmen 23 aydır devam eden savaşı çözmek için harekete geçmeye çalışan üye devletlerin çoğunluğu tarafından destekleniyor.

BM'nin Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşandığını resmen ilan etmesinin ardından, geçen ay sonunda, tasarı üzerinde tartışmalar başlatılmıştı. Tasarıda, insani yardımların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapılarak, "Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes ve rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

