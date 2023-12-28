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İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah'a karşı hücuma hazır olmalıyız - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah'a karşı hücuma hazır olmalıyız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a karşı gerektiğinde hücuma hazır olmaları gerektiğini belirtti. İsrail ordusu ve Kuzey Komutanlığın hazırlığının üst seviyede olduğunu dile getiren Halevi, Hizbullah'la mücadeleyi sürdürmek adına gerektiğinde hücuma hazır olunması gerektiğini vurguladı. Çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah\'a karşı hücuma hazır olmalıyız
28.12.2023 - 00:57,
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a karşı gerektiğinde hücuma hazır olmaları gerektiğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve diğer komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı.

Ordu olarak birincil görevlerinin, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerden göç edenleri tekrar evlerine döndürmek olduğunu kaydeden Halevi, İsrail ordusu ve Kuzey Komutanlığın hazırlığının üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Hizbullah'la mücadeleyi yürüten Kuzey Cephesinin, bunu sürdürmek adına dün bir dizi planı onayladığını belirten Halevi, "Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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