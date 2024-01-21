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İsrail Güçleri 2023'te Mescid-i Aksa'ya 258 Defa Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Güçleri 2023'te Mescid-i Aksa'ya 258 Defa Baskın Düzenledi

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri 2023 yılında Mescid-i Aksa'ya 258 defa baskın düzenledi ve El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 704 defa ezan okunmasına engel oldu. Ayrıca, İsrail'in Filistin'deki diğer ibadethanelere yönelik yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail Güçleri 2023\'te Mescid-i Aksa\'ya 258 Defa Baskın Düzenledi
21.01.2024 - 17:53,
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İsrail güçlerinin 2023 yılında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 258 defa baskın düzenlediği ve El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 704 defa ezan okunmasına engel olduğu belirtildi.

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2023'te, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'deki ibadethanelere yönelik işlediği ihlallerle ilgili rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail güçleri, 2023'te Filistin topraklarındaki ibadethanelere yönelik yüzlerce ihlal gerçekleştirdi.

Rapora göre, "zor ve çetin bir yıl" olarak nitelendirilen 2023'te şu ihlaller işlendi:

"İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya 258 defa baskın düzenledi. Baskınlara iştirak eden yerleşimcilerin sayısında da bariz bir artış gözlemlendi. İsrail, Aksa ve çevresini özellikle Yahudilerin dini bayramlarında askeri kışlaya çevirdi ve namaz kılanlara saldırdı. Aynı şekilde İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana cuma namazlarını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere engel oldu ve onları sokaklarda namaz kılmaya mecbur bıraktı."

İsrail'in ihlallerine konu olan bir diğer kent El Halil oldu. Buradaki Harem-i İbrahim Camisi 2023'de 10 gün ibadete kapatıldı, 704 defa ezan okunmasına engel olundu. Askerler ve Yahudi yerleşimciler, pek çok kez Harem-i İbrahim Camisi'nin duvarlarına Siyonistlerin dini ve tarihi sembollerini astı, kutlama yaptı, Filistinlilerin burada ibadet etmesine engel oldu, cami görevlilerine saldırdı.

Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamalarında bir güvenlik sorunu yaşanmaması için Harem-i İbrahim Camisi'ne giden tüm askeri kontrol noktaları ve elektronik kapılar kapatıldı.

İsrail'in ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Yine El Halil'de pek çok camiye baskın düzenlendi. Yerleşimcilerin taşlı sopalı saldırılarında camilerde tahribat oluştu.

Bununla birlikte, El-Bire, Mesafir Yatta, Selfit, Beytüllahim kentleri ile Tulkerim, Nur Şems ve Cenin mülteci kamplarındaki camilere düzenlenen baskınlarda camilerin eşyaları tahrip edildi, bazılarında dini ayinler düzenlendi. Bazı camiler ise bir kaç defa füze saldırısına uğradı.

Kaynak: AA
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