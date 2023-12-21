İsrail Güçleri, Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Beytülahim kentlerine düzenlediği baskında biri avukat, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Sayda beldesine yönelik baskınında buldozerlerin sokaklarda dolaştığı ve Doğu Camisi önüne konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin kentin doğusundaki Deyr beldesine yaptığı baskında ise bir Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin ayrıca, Beytüllahim kentinin doğusundaki el-Asekira beldesine yaptığı baskında da Yasir el-Asekira adlı bir avukatı ağır bir şekilde darbederek gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 25 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.