İsrail Güçleri Batı Şeria'da 200 Dönüm Araziyi Tahrip Etti - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 200 Dönüm Araziyi Tahrip Etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerlerle yaklaşık 200 dönüm araziyi tahrip etti. Ummu Safa beldesi Meclis Başkanı Mervan Sabbah, İsrail ordusunun arazideki zeytin ve üzüm ağaçları dahil her şeyi yok ettiğini belirtti. İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları artış gösteriyor.

09.07.2024 12:03
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 200 dönüm araziyi buldozerlerle tahrip etti.

Ramallah'taki Ummu Safa beldesi Meclis Başkanı Mervan Sabbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah bölgeye baskın düzenlediğini aktardı.

Sabbah, İsrail ordusunun Ummu Safa beldesinde buldozerlerle Filistinlilere ait yaklaşık 200 dönüm araziyi tahrip ettiğini belirtti.

Tarıma uygun haldeki arazide zeytin ve üzüm ağaçlarının da bulunduğunu ifade eden Sabbah, İsrail güçlerinin buldozerlerle istinat duvarları ve ağaçlar dahil arazideki her şeyi yok ettiğini söyledi.

Sabbah, İsrail güçlerinin, baskınına tepki gösteren bölge sakinlerini dağıtmak için gerçek mermi ve gaz kullandığını da kaydetti.

Meclis Başkanı, İsrailli yetkililerin "Filistinli çiftçilerin topraklarını kontrol etmek amacıyla bölgeyi boşaltmaya çalıştığı" görüşünü paylaştı.

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesi yakınlarına baskın düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, baskında bir tarım deposunu ateşe verdi, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice yazılar yazdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da 200 Dönüm Araziyi Tahrip Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 200 Dönüm Araziyi Tahrip Etti - Son Dakika
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