İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşu konuya dair ortak yazılı açıklama yayımladı. İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarla 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, Ramallah, Nablus, Cenin, Tubas, Tulkerim ve El Halil kentlerinde gerçekleştirilen baskınlarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiği, bazı Filistinlilerin ise darbedildiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 900 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli yaşamını yitirdi.

07.02.2024 14:31
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşu konuya dair ortak yazılı açıklama yayımladı.

İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarla 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, Ramallah, Nablus, Cenin, Tubas, Tulkerim ve El Halil kentlerinde gerçekleştirilen baskınlarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiği, bazı Filistinlilerin ise darbedildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 900 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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