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İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlar sırasında 7 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar tedavi için hastanelere nakledildi. Son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria\'da 7 Filistinliyi yaraladı
15.12.2023 - 00:05,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile bölge sakinleri karşı karşıya geldi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın batısındaki El-Mideyye köyü ile El Halil'e bağlı Ebu Ketila bölgesinde baskın sonrası çıkan olaylarda 2 Filistinli daha yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise, Nablus'un güneyinde 27 yaşındaki bir Filistinli ile Ramallah'ın batısında biri 21, diğeri 23 yaşındaki 2 Filistinli yaralandı.

Yaralılar tedavi için çevre hastanelere nakledildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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