İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenleyerek altyapıya zarar verdi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenleyerek altyapıya zarar verdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah, El Halil ve Kalkilya kentleri ile Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma yaşandı. İsrail askerlerinin bazı evlerde arama yaptığı kamptan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İsrail askerleri kamptan çekilmeden önce caddelere ve altyapıya zarar verdi.
Sosyal medyada, Filistinliler tarafından el yapımı patlayıcılarla hedef alınan askeri araçların İsrail ordu güçlerince bölgeden çekildiğine ilişkin görüntüler yayınlandı.
Ramallah ve Kalkilya'da birçok Filistinli gözaltına alındı
İsrail askerleri Ramallah'ın Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek aralarında bir genç kızın da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Kalkilya kentindeki birçok mahalleye düzenlenen baskınlarda da en az bir genç İsrail güçlerince gözaltına alındı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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