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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 13 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 13 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Nablus'ta 13 Filistinliyi yaraladı. İsrail güçleri, Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi. Yaralanan 13 kişiye müdahale edildi.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Baskınlar Düzenledi, 13 Filistinli Yaralandı
10.01.2024 - 12:40,
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Nablus'ta 13 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Nablus kentine dört bir koldan giren İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail güçlerinin kente takviye birlikler gönderdiğini aktaran görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinde zaman zaman silah ve patlama sesleri duyduklarını, bazı evlerin ise ablukaya alındığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Nablus kentine düzenlediği baskında yaralanan 13 kişiye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin çoğunun gerçek mermi ile yaralandığı, bazılarının ise darbedildiği bilgisi verildi.

Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin yaklaşık 8 saat süren baskını sırasında silahlı çatışma ve patlamalar yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin kamptaki bazı cadde ve sokakları buldozerlerle kazdığı, Filistinlilere ait bazı evlere baskınlar düzenlediği, mülklerine zarar verdiği ve çok sayıda kişiyi sorguladığı aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim, Eriha, Beytüllahim, Ramallah, El-Bire ve El Halil kentleri ile bazı mülteci kamplarına da benzer şekilde baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 13 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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