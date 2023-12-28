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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in batısındaki En-Nafak askeri kontrol noktası yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Saldırıda Muhammed Sayil Abdulkadir el-Cundi hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 315 oldu.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Öldürdü
28.12.2023 - 20:45,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in batısındaki En-Nafak askeri kontrol noktası yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı.

Saldırıda El Halil kentine bağlı Yatta beldesi sakinlerinden 38 yaşındaki Muhammed Sayil Abdulkadir el-Cundi hayatını kaybetti.

Filistin ya da İsrail makamlarından saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 315 oldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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