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İsrail güçleri Ramallah'ta bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Ramallah'ta bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinliyi yaraladı. İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail güçleri Ramallah\'ta bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı
05.01.2024 - 06:31,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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