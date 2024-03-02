İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail güçleri, Celezun Mülteci Kampı yakınlarında 13 yaşındaki Muhammed Halid Zeyd'e ateş açtı ve 1 saat sağlık ekiplerine haber vermeyerek kan kaybetmesine sebep oldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ramallah Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan çocuğun kurtarılamadığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 419'a yükseldi.