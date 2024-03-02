İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi. Celezun Mülteci Kampı yakınlarında 13 yaşındaki Muhammed Halid Zeyd'e ateş açan İsrail güçleri, sağlık ekiplerine haber vermeden çocuğun kan kaybetmesine sebep oldu. Ağır yaralanan çocuk, Ramallah Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı tarihten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 419'a yükseldi.

02.03.2024 22:57  Güncelleme: 23:03
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail güçleri, Celezun Mülteci Kampı yakınlarında 13 yaşındaki Muhammed Halid Zeyd'e ateş açtı ve 1 saat sağlık ekiplerine haber vermeyerek kan kaybetmesine sebep oldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ramallah Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan çocuğun kurtarılamadığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 419'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü - Son Dakika

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