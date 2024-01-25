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İsrail Güçleri Batı Şeria'nın Cenin Kentine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'nın Cenin Kentine Baskın Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'nın Cenin Kentine Baskın Düzenledi
25.01.2024 - 11:32,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin kent merkezindeki Sinema Meydanı ile meydanın çevresindeki seyyar satıcıların arabalarına zarar verdiğini, Şehitler Anıtı'nı yıktığını, Şehit Cemil el-Amuri ve Şehit Abdullah Ebu et-Tin kavşaklarını tahrip ettiğini söyledi.

Kentte çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin eşyalara da zarar verdiği belirtildi.

Tanıklar, Filistinli direnişçilerle, İsrail güçleri arasında kentin birçok mahallesinde silahlı çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin 6 saat süren baskının ardından Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildiği kaydedildi.

İsrail güçleri gece ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinin yanı sıra birçok beldesine de baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltında aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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