İsrail güçleri El Halil\'de baskın düzenledi, 2 Filistinli yaralandı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummer beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Beldedeki aktivistlerden Muhammed İyad Avad AA muhabirine, İsrail güçlerinin beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

Avad, Filistinlilerin evlerine geniş çaplı arama yapan İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait mülklere zarar verdiğini vurguladı.

Baskınlar sırasında, İsrail askerlerinin iki genci yaraladığını aktaran Avad, biri elinden diğeri de karnından yaralanan Filistinlilerin hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

İsrail güçlerinin baskınlar sırasında yaklaşık 20 Filistinliyi gözaltına aldığını, sorguladığını ve ardından bir kısmını serbest bıraktığını ifade eden Avad, İsrail askerlerinin, beldenin sokaklarını toprak bariyerlerle kapatmak için askeri buldozerler kullandığını ve yaklaşık 20 şahsi araca da el koyduğunu kaydetti.

Avad, baskınlar nedeniyle beldedeki esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.