İsrail güçleri Cenin'de düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçları da (İHA) kullanarak düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e yönelik saldırısında 3 Filistinlinin öldürüldüğü, 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Öldürülen Filistinlilerin İsrail askerlerinin göğsünden ve karnından vurduğu Eymen Yusuf Azuka (19) ile İHA saldırısının hedefi olan Muhammad Nasır es-Sebti (19) ve Hamza Husam Araravi olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri gücün şafak vakti Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı ve şehrin yakınındaki Burkin ve Kabatiya beldelerine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini ve altyapıyı buldozerlerle tahrip etmeye başladığını bildirdi.
Cenin'de Filistinlilerle İsrail ordusu arasında silahlı çatışmaların yaşandığını, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, şehrin çeşitli mahallelerinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, İsrail ordusunun gerçek ve metal mermi kullandığını ifade etti.
İsrail güçlerinin keskin nişancılarını şehirdeki ve kamptaki bazı binaların çatılarına yerleştirdiğini belirten tanıklar, İsrail güçlerinin 3 kişiyi gözaltına aldıktan sonra bulundukları aracı patlattığını dile getirdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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