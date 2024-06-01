İsrail güçleri Eriha'da baskın düzenledi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail güçleri Eriha'da baskın düzenledi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail güçleri Eriha\'da baskın düzenledi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında, Filistinli 1 çocuğun öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerinin Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ateş açarak yaralananları alıkoyduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan 15 yaşındaki bir çocuğun ise hayatını kaybettiği ve cenazesinin İsrail güçlerinden teslim alındığı açıklandı. Diğer yaralının ise hala İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

01.06.2024 20:51
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında Filistinli 1 çocuğun öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin, Eriha'nın güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Batı Kabristanlığı yakınındaki 2 kişiye ateş açtığı ve sonrasında da yaralananları alıkoyduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise saldırıda yaralananlardan 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun öldüğü ve cenazesinin İsrail güçlerinden teslim alındığı kaydedildi.

Yaralanan diğer kişinin halen İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Çocuk, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Eriha'da baskın düzenledi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Eriha'da baskın düzenledi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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