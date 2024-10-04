İsrail Güçleri Eriha'da Filistinlileri Darbetti - Son Dakika
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İsrail Güçleri Eriha'da Filistinlileri Darbetti

İsrail ordusu, Eriha'da 4 Filistinliyi darp etti, Ramallah'ta 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

04.10.2024 00:46
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İsrail ordu güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinin girişindeki askeri kontrol noktasında 4 Filistinliyi darbetti, Ramallah yakınlarında da 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Eriha şehrinin girişindeki askeri kontrol noktasında darbederek yaraladığı 4 Filistinlinin hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Kızılay'ın diğer bir açıklamasında da İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kenti yakınlarındaki Beyt Eyl askeri kontrol noktasında gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinliyi Kızılay'a teslim ettiği ve yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, söz konusu yaralının Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan köyünden Cemal Necib Sarma olduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Sarma'yı Kızılay'a teslim etmeden önce kasabanın yakınında ateş açarak vurduğu ve gözaltına aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Eriha'da Filistinlileri Darbetti - Son Dakika

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