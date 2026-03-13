İsrail Güçleri Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde 3 Filistinliye doğrudan ateş açarak yaraladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Silvan beldesinde çıkan kavga nedeniyle polislerin bölgeye baskın düzenlediği belirtildi.

İki grup arasında çıkan kavga üzerine bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin silahlı olduğu öne sürülen 3 Filistinliye ateş açtığı aktarıldı.

Yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs'ün çeşitli belde ve mahallelerindeki Filistin nüfusunu çeşitli yöntemlerle yerinden etmeye çalışan İsrail güçleri zaman zaman düzenledikleri baskınlarda, Filistinlilerin üzerine ateş açarak ölmelerine ve yaralanmalarına sebep oluyor.