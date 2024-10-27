İsrail Güçleri Filistinliyi Öldürdü

Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia ettikleri Filistinliyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce, "437 numaralı" güzergahta Hızma beldesi yakınlarında "Filistinli bir aracın askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı" yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücünün olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Eylemin ardından Hızma'dan Anta'ya giden 437 numaralı yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndan Sami el-Amudi'nin saldırı iddiasıyla İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaşamını yitirdiği ve İsrail güçlerinin Amudi'nin evine de baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bugün bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, en az 6'sı ağır, 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.