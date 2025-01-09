İsrail Güçleri Lübnan'dan Çekiliyor - Son Dakika
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İsrail Güçleri Lübnan'dan Çekiliyor

Lübnan ordusu, İsrail'in güneydeki bazı köylerden çekildiğini ve güvenliği devralacağını açıkladı.

09.01.2025 11:43
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BEYRUT, 9 Ocak (Xinhua) -- Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki bazı sınır kasabalarından çekildiğini bildirdi.

Bir güvenlik kaynağı çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde daha sonra belirlenecek bir tarihte bu köylere mevzileneceğini söyledi.

Kaynak, ayrıca Lübnan ordusunun güneyde ateşkesi denetleyen komiteye, sınır hattında bulunan birkaç silah deposuna el koyduğunu ve bunları imha edeceklerini bildirdiğini sözlerine ekledi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneydoğusundaki Kfarkela, Ayta eş-Şaab, Hula, Taybe ve Taloussa köylerinde bazı evleri yıktığını bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ateşkes anlaşmasının şartları arasında, İsrail'in 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun güvenliği devralmak üzere Lübnan-İsrail sınırına ve güney Lübnan'a konuşlanması, ayrıca bölgede silah ve militan bulundurulmasının önlenmesi yer alıyor.

Anlaşmaya rağmen İsrail güçlerinin Lübnan'da zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ettiği ve bu saldırıların can kayıplarına yol açtığı bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Lübnan'dan Çekiliyor - Son Dakika

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