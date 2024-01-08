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İsrail güçleri Ramallah'ta 8 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Ramallah'ta 8 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri, Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Baskın sırasında 2 doktor ile bir hemşire de gözaltına alındı. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail güçleri Ramallah\'ta 8 Filistinliyi yaraladı
08.01.2024 - 12:08,
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri biri gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail güçleri Ramallah'ta 2 doktor ile bir hemşireyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki baskın sırasında 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu Filistinlilerden birinin gerçek mermi, diğerlerinin kauçuk kaplı mermi ile yaralandığı aktarılan açıklamada, bazı Filistinlilerin ise atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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