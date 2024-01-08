İsrail güçleri Ramallah\'ta 8 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri biri gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinliyi yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
İsrail güçleri Ramallah'ta 2 doktor ile bir hemşireyi gözaltına aldı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki baskın sırasında 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu Filistinlilerden birinin gerçek mermi, diğerlerinin kauçuk kaplı mermi ile yaralandığı aktarılan açıklamada, bazı Filistinlilerin ise atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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