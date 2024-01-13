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İsrail güçleri tarafından darbedilen Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail güçleri tarafından darbedilen Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da feci şekilde darbettiği Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tulkerim'in Zeyta köyünde İsrail güçleri tarafından göğsünden feci şekilde darbedilen Halid Ahmed Zübeydi'nin (19) öldüğü bildirildi. İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 344'e yükseldi.

İsrail güçleri tarafından darbedilen Filistinli genç hayatını kaybetti
13.01.2024 - 01:55,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da feci şekilde darbettiği Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim'in Zeyta köyünde İsrail güçleri tarafından göğsünden feci şekilde darbedilen Halid Ahmed Zübeydi'nin (19) öldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından daha önce yapılan açıklamada Zeyta'da İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu kalbi duran bir gencin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu kaydedilmişti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 344'e yükselmiş oldu.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri tarafından darbedilen Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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