İsrail Güçleri Tulkerim\'de 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin devlet televizyonu, İsrail güçlerinin Tulkerim'in Ektaba kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmaya girdiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin Filistinli 3 gence ateş ettiği, yaralı bir genci de gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine de engel olduğunu bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 340'a yükseldi.