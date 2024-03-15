İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde geçen temmuz ayında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, 17 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında karnından vurulan Mahmud Nesim el-Annati'nin (26) yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Haberde, saldırıda ağır yaralanan Annati'nin, o zamandan bu yana El Halil'deki El-Ehli Hastanesinde tedavi gördüğü aktarıldı.
Annati'nin ölümüyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 434'e yükseldi.
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