İsrail, Güney Afrika'yı soykırım davasında kötüye kullanmakla suçladı - Son Dakika
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İsrail, Güney Afrika'yı soykırım davasında kötüye kullanmakla suçladı

İsrail, Güney Afrika\'yı soykırım davasında kötüye kullanmakla suçladı

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında Güney Afrika'nın yeni tedbir kararı talebine cevap vererek, ülkeyi mahkemenin yetkisini kötüye kullanmakla suçladı. İsrail, Güney Afrika'nın taleplerini tuhaf ve uygunsuz olarak nitelendirirken, kendisine yönelik suçlamalar yöneltti ve ek tedbir taleplerinin reddedilmesini istedi.

15.02.2024 22:27
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Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırıları nedeniyle yeni tedbir kararı talep eden Güney Afrika'yı, Mahkemenin yetkisini kötüye kullanmakla suçladı.

İsrail, Refah'a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika'nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin cevabını Divan'a sundu.

İsrail, UAD tarafından açıklanan yazılı beyanında, Güney Afrika'yı, soykırım suçlamasıyla yargılandığı Divan'ın yetkisini kötüye kullanmakla suçladı.

Güney Afrika'nın ek tedbir talebinin "tuhaf" ve "uygunsuz" olduğunu iddia eden İsrail, Refah'a yapacağı saldırıya ilişkin iddiaları yanıtlamak yerine, 20 Aralık 2023'te aleyhine soykırım davası açan Güney Afrika'ya yönelik suçlamalar yöneltti.

Güney Afrika'yı suçladı

İsrail, Güney Afrika tarafından Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandığı davanın "hukuki temelden yoksun", "ahlaki açıdan iğrenç" ve "hem Soykırım Sözleşmesi'nin hem de Mahkeme'nin kötüye kullanılması anlamına geldiğini" ileri sürdü.

Beyanlarında, Gazze'deki saldırılarında uluslararası hukuka riayet ettiğini savunan İsrail, Divan'ın kısa süre önce zaten birtakım tedbirler hükmettiğini ve Gazze'de, yeni tedbirlere hükmedilmesini gerektirecek nitelikte değişiklik olmadığını iddia etti.

Güney Afrika'nın, Divan'ı, Hamas'ın fiilleri konusunda yeterince bilgilendirmemekle itham eden İsrail, Güney Afrika'nın, ihtiyati tedbir mekanizmasını koruyucu bir "kalkandan" ziyade kendisine karşı bir "kılıç" olarak kullandığı suçlamasını yöneltti.

Divan'ın, Gazze'deki küçük düzeyli silahlı çatışmaları idare etme yetkisi olmadığını savunan İsrail, Güney Afrika'nın, Hamas'ın uzun süredir müttefiki olduğunu, açtığı dava ile İsrail'in kendini savunma hakkını ortadan kaldırmak istediğini ve Divan'ı manipüle ettiği ileri sürdü.

İsrail, Güney Afrika'nın ek tedbir taleplerinin reddedilmesini istedi.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle yeni tedbir talebinde bulundu

Güney Afrika, İsrail'in, Refah kentine planladığı saldırının ortaya çıkaracağı büyük çaplı öldürme, zarar verme ve yıkım eylemleri sebebiyle 13 Şubat'ta UAD'den acil şekilde yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Güney Afrika başvurusunda, İsrail'in Refah kentine planladığı saldırının, hem Divan'ın 26 Ocak tarihli ihtiyati tedbir kararlarının hem de Soykırım Sözleşmesi'nin ciddi ve telafisi mümkün olmayan şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Güney Afrika'nın başvurusunda, UAD İç Tüzüğü'nün 75. Maddesi uyarınca davanın her aşamasında tedbir kararlarına hükmedebileceğini ve 26 Ocak'tan bu yana Gazze'de Mahkeme'nin yeni tedbirlere hükmetmesini gerektiren ölçüde önemli gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.???????

Kaynak: AA

Güney Afrika, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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