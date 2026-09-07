İsrail Güvenlik Kabinesi, ABD-İran gerilimi sürerken Tahran gündemiyle toplandı - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi, ABD-İran gerilimi sürerken Tahran gündemiyle toplandı

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İsrail güvenlik kabinesi, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde İran konusunu görüşmek üzere toplandı. Toplantı, Başbakan Netanyahu'nun Tahran'a yönelik tehditlerinin ardından yapılırken, Netanyahu burada "İran rejiminin sonunun yaklaştığını" iddia etti.

İsrail güvenlik kabinesinin, ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken İran konusunu görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'de İran'a karşı alarm seviyesi yüksek" düzeyde olmaya devam ederken, gelişmelerin İran'a yönelik İsrail'in de dahil olacağı bir saldırıya dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Güvenlik Kabinesi toplantısı, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'a yönelik tehditlerinin ardından gerçekleştirildi.

Netanyahu, söz konusu toplantıda "İran rejiminin sonunun yaklaştığını ve ana görevlerinin bu olduğunu" iddia etti.

Haberde, güvenlik kabinesi toplantısında konuşulanlara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'de askeri tatbikat

Öte yandan İsrail ordusu, dün sabah "ani ve çok cepheli savaş senaryosu" kapsamında, ordunun üst düzey karargahlarının işleyişini test eden bir tatbikat gerçekleştirdi.

The Times of Israel'in haberinde, tatbikatın, tüm ordunun seferber edileceği ve İsrail ordusunun bütün cephelerde savunma pozisyonuna geçeceği bir senaryoyla sona erdiği ileri sürüldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de dün yaptığı açıklamada, "Tel Aviv'in düşmanlarına ordunun yeterli kapasiteye sahip ve inisiyatif alarak saldırmaya hazır olduğu mesajını verdiğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi, ABD-İran gerilimi sürerken Tahran gündemiyle toplandı - Son Dakika

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